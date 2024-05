Stiri pe aceeasi tema

- Fiii vrajitoarei Sidonia au fost eliberați din arestul preventiv și plasați in arest la domiciliu. Frații Marin sunt suspectați ca ar fi autorii crimei din Padina, unde Sorin Anghel a fost ucis. Avand in vedere gravitatea presupuselor fapte, vestea ca frații Marin au fost plasați in arest la domiciliu…

- Ieri, fiii vrajitoarei Sidonia au fost eliberați, dupa ce au fost in arest preventiv de la jumatatea lunii februarie. In toata aceasta perioada, familia a tot sperat ca membrii clanului Fabian se vor putea intoarce acasa. Au fost primiți cu „rauri” de șampanie, iar apropiații sunt de parere ca, in sfarșit,…

- Fiii vrajitoarei Sidonia au obținut prima victorie! Frații suspectați ca l-ar fi ucis pe Sorin Anghel au fost eliberați, astazi, și plasați in arest la domiciliu. Pina in acest moment, cei trei frați au fost in arest preventiv. Curtea de Apel Ploiești a decis sa iși continue arestul acasa.

- Decizie a judecatorilor din Ploiești. S-a intamplat la aproape trei luni de la cazul zguduitor al crimei de la Padina. Cei trei interlopi suspectati ca au ucis un barbat la un hotel din Padina, scosi din arest preventiv si plasati in arest la domiciliu. Cei trei suspecți, plasați in arest la domiciliu…

- Cei trei barbati inculpati in cazul crimei petrecute la hotelul din Padina, luna trecuta, au ramas in arest, dupa ce Tribunalul Dambovita a decis prelungirea cu inca 30 de zile a masurii arestului preventiv. Doi dintre inculpati solicitasera inlocuirea masurii arestului preventiv cu arestul al domiciliu,…

- Cei trei frați, membri ai clanului Fabian, acuați de uciderea lui Sorin Anghel, in hotelul Belmont din Padina (Dambovița), raman in arestul. IPJ. Decizia a fost data de Tribunalul Dambovița.

- Fiii vrajitoarei Sidonia, acuzați ca au ucis un barbat la petrecerea cu vedete de la Padina, raman in arest preventiv inca 30 de zile. Cei trei barbati inculpati in cazul omorului care a avut loc luna trecuta la un hotel din zona montana Padina a judetului Dambovita raman in arest, dupa ce, joi,…

- Frații Marin, fii vrajitoarei Sidonia, au cerut ca procurorul sa verifice cu atenție imaginile surprinse in seara atacului . Cei trei frați, deși acuzați de omor in cazul barbatului de 46 de ani, susțin ca ei au fost inițial atacați de victima.Frații Marin au fost arestați preventiv și sunt cercetați…