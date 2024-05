Acţiunile producătorului chinez de vehicule electrice Zeekr au crescut vineri, la New York, cu aproape 35% faţă de preţul din oferta publică iniţială Compania a reusit o listare de succes in SUA, Zeekr incercand sa iasa in evidenta intr-un grup mare de producatori chinezi de vehicule electrice care concureaza pentru o cota mai mare de piata europeana. Prima zi de tranzactionare a avut loc, in mod ironic, intr-un moment in care administratia presedintelui american Joe Biden intentioneaza sa majoreze tarifele la importurile de vehicule din China in Statele Unite. „Pietele de capital din New York sunt foarte favorabile pentru vehiculele cu energie noua. Zeekr este un brand global, iar alegerea de a se lista la New York demonstreaza si mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

