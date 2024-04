Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 aprilie a avut loc lansarea candidaților partidului Alianța Dreapta Unita pentru slegerile locale, in cadrul unui eveniment la care au fost prezenții liderii partidelor USR, PMP și Forța Dreptei: Catalin Drula, Eugen Tomac și Ludovic Orban. In fruntea listei de consilieri județeni, din partea…

- Fondatorul filialei USR Timiș, Crisitan Moș, vicepreședinte al CJ, a transmis pe Facebook ca nu mai poate susține proiectul USR, reclamand alianța cu Forța Dreptei și cu PMP, dar și susținerea lui Alin Nica pentru conducerea CJ Timiș.

- Dupa cateva zile de negocieri in cadrul filialelor din Timiș ale USR, PMP și Forța Dreptei – formațiunile stranse in Alianța Dreapta Unita – cele trei s-au decis și il vor susține, dupa cum era de așteptat, pe Alin Nica, in incercarea acestuia de a obține un nou mandat la conducerea CJT. Decizia, au…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, indepartat din PNL de conducerea centrala dupa ce s-a impotrivit alianței intre liberali și PSD, va candida pentru un nou mandat din partea formațiunii Forța Dreptei

- Alin Nica a intrat oficial, marți, in Forța Dreptei, anunțul fiind facut in cadrul unei conferințe de presa impreuna cu Ludovic Orban, la Timișoara. Dat afara, efectiv, din PNL, pentru ca nu a acceptat nominalizarea lui Alfred Simonis pentru postul de președinte al Cj Timiș, Nica a fost desemnat pentru…

- Ludovic Orban și Alin Nica au ieșit impreuna in conferința de presa la Timișoara. Ludovic Orban a anunțat ca Alianța Dreapta Unita va susține candidatura lui Alin Nica la șefia CJ Timiș, asta pentru ca, spune Orban: Ne batem cu aceleași vagoane. Iata explicațiile lui Orban"Noi, cei din Forța…

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat ca va face parte din alt proiect politic și va trece la Forța Dreptei, iar astfel va fi susținut de Alianța Dreapta Unita pentru un nou mandat de președinte al CJ Timiș. Decizia lui Alin Nica vine in contextul in care liderii PSD și PNL de la centru s-au…

- Deși aflate la cutite in Timiș, PNL si PSD vor merge impreuna la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Cel puțin asta susține, la Timișoara, Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei. Fostul șef al PNL la nivel național, Orban susține ca sursele sale din conducerea liberalilor…