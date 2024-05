Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Complexului Energetic Oltenia și-a propus sa apeleze la un consultant autorizat pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru descoperta sterilului. Aceasta etapa este obligatorie in vederea valorificarii lignitului din subunitațile miniere. Pentru serviciile de inginerie miniera a…

- Noul Contract Colectiv de Munca de la Complexul Energetic Oltenia trebuie depus saptamana aceasta la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Documentul negociat intre sindicate și administrație va fi definitivat in aceste zile. Negocierile sunt practic la final. Vineri Contractul Colectiv de Munca va…

- Complexul Energetic Oltenia vrea sa reduca din cantitațile de steril din carierele miniere. Acest lucru va facilita activitațile de ecologizare dupa inchiderea perimetrelor de unde s-a exploatat lignit. Compania energetica vrea sa vanda milioane de tone de steril din toate carierele miniere. Cantitatea…

- Temeri in randul angajaților Complexului Energetic Oltenia care nu știu cum vor mai lua salarii, dupa 1 ianuarie 2026, cand grupurile energetice și carierele miniere vor intra in rezerva. Conform Planului de restructurare al CEO, aprobat de catre Comisia Europeana, peste 1 ani și 9 luni la Complexul…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia (CEO) a alocat fonduri pentru intreținerea utilajelor din carierele miniere și din sucursalele electrocentrale, respectiv dezmembrarea și valorificarea celor vechi. In acest sens este disponibila suma de aproape un milion de lei pentru incheierea unui acord-cadru…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia revin astazi la masa negocierilor pentru un nou Contract Colectiv de Munca. Discuțiile se reiau dupa circa 3 saptamani de pauza. Aceasta a fost motivata de necesitatea de a stabili componența sindicala a Comisiei de Negociere. In total sunt…

- Sucursalele electrocentrale și din carierele miniere ale Complexului Energetic Oltenia vor ramane fara 512 salariați pana la finalul acestui an. Personalul respectiv va indeplini condițiile de pensionare in baza Legii 197 din 2021. Astfel, varsta de pensionare va fi redusa cu 13 ani. Pana in luna decembrie,…

- Sucursala Electrocentrale de la Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), vinde o parte a bunurilor mobile. Au fost scoase la vanzare o parte a bunurilor sucursalei de la Rovinari. Acestea nu mai sunt folosite in procesul de producție. In acest sens va fi organizata o licitație cu strigare…