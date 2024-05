Edward Iordănescu explică de ce această calificare are ceva…

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a afirmat, joi seara, cu ocazia lansarii filmului "In inima Nationalei - Din vestiar pana in Germania", ca au mai fost calificari la turneele finale a primei reprezentative, dar aceasta este prima care va ramane imortalizata in imagini, scrie AGERPRES.