Decizia recenta a Thailandei de a interzice canabisul vine ca o surpriza, mai ales in contextul in care doar doi ani in urma țara a adoptat o lege care legaliza folosirea sa in anumite scopuri. Premierul Sretta Thavisin a fost principalul promotor al acestei schimbari de politica. Argumentul sau central este ca legalizarea canabisului a condus la un acces prea ușor pentru populație, inclusiv pentru copii, creand un mediu in care consumul și traficul ilegal au crescut semnificativ, informeaza NEXTA pe canalul X.