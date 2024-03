Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație au motivare hotararea prin care au admis contestația USR-PMP-Forța Dreptei impotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a protocolul Alianței Dreapta Unita. In hotararea ICCJ nu se susține ca Eugen Tomac este președintele PMP, ci se arata ca semnatarii…

- Avocatul Viorel Mocanu, care a pledat la CEDO in 2019 in favoarea lui Liviu Dragnea in „Dosarul Referendumului”, adica impotriva statului roman, este reprezentantul PSD care care a cerut respingerea protocolului de constituire a Alianței Dreapta Unita, formata din USR, PMP și Forța Dreptei, solicitare…

- Alianța Dreapta Unita - prin intermediu liderilor ei, Catalin Drula (USR), Eugen Tomac (PMP) si Ludovic Orban (Forta Dreptei) - va depune luni, 11 martie, la Avocatul Poporului, o solicitare de sesizare a Curtii Constitutionale (CCR) cu privire la ordonanta de urgenta a guvernului privind comasarea…

- Deși aflate la cutite in Timiș, PNL si PSD vor merge impreuna la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Cel puțin asta susține, la Timișoara, Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei. Fostul șef al PNL la nivel național, Orban susține ca sursele sale din conducerea liberalilor…

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, fostul premier si fost presedinte al PNL Ludovic Orban, afirma ca noua alianta Dreapta Unita va avea un procent peste cel pe care il va obtine PNL la alegerile din acest an. El adauga ca, daca PNL va obtine 15% in alegeri, liberalii ”sa fie mega-fericiti”. De altfel,…

- Liderii celor trei partide care formeaza Alianta Dreapta Unita si-au exprimat, duminica, sustinerea pentru un nou mandat al lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei.Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa comune, sustinute de Catalin Drula, Eugen Tomac si Ludovic Orban, dupa ce USR,…