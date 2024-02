Grupul chinez BYD a lansat un automobil electric de lux de 233.000 de dolari, care poate rivaliza cu maşinile Ferrari Supermasina U9 va face parte din brandul de lux Yangwang al BYD, care este disponibil abia de anul trecut si care a lansat alte doua vehicule. Potrivit BYD, U9 va putea atinge o viteza maxima de 309,19 km/h. De asemenea, va putea accelera pana la 100 km/h in 2,36 secunde. Acest lucru este comparabil cu super-masinile produse de marci vechi precum Ferrari, al carui model hibrid SF90 Stradale poate accelera pana la 100 km/h in 2,5 secunde, potrivit site-ului companiei. Preturile pentru U9 vor incepe de la 1,68 milioane de yuani (233.424 USD), iar livrarile urmeaza sa inceapa in aceasta vara, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

