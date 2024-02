Producătorul auto chinez Geely a lansat 11 sateliţi pe orbita joasă a Pământului, pentru vehicule autonome Satelitii au fost lansati de la Centrul de Lansare a Satelitilor Xichang, din provincia de sud-vest Sichuan, a spus Geely intr-un comunicat. Geely a spus ca se asteapta ca 72 de sateliti sa fie pe orbita pana in 2025 si, in cele din urma, intentioneaza sa aiba o constelatie de 240. Prima lansare a fost efectuata in iunie 2022. Pe langa faptul ca ofera suport de pozitionare de inalta precizie pentru masinile care se conduc singure, Geely a spus ca reteaua sa va servi si altor functii comerciale, cum ar fi conectivitatea la sectorul electronicelor de larg consum. Satelitii au functii de teledetectie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

