OpenAI a prezentat un model lingvistic pentru creaţie video – VIDEO Noul model lingvistic text-to-video al companiei se numeste Sora si promite creatii video realiste de pana la 60 de secunde pe baza instructiunilor textuale. Sora poate crea „scene complexe cu mai multe personaje, tipuri specifice de miscare si detalii exacte ale subiectului si fundalului”, conform companiei americane. Acesta poate intelege modul in care obiectele „exista in lumea fizica” si genereaza personaje care exprima emotii convingatoare”. Pe langa comenzile scrise, Sora mai poate genera video pornind de la o imagine statica si poate, de asemenea, sa completeze cadre pentru a extinde un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

