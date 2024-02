Un barbat a atacat cu cuțitul trei persoane, sambata dimineața, in statia Gare de Lyon, din Paris. Autoritațile l-au prins pe agresor. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8:00 dimineața, intr-un loc aglomerat, unde se intersecteaza caile ferate catre destinații naționale, precum și cele spre Elveția și Italia, transmite France24 . Agresorul a injunghiat trei persoane, una avand rani grave, iar celelalte doua au scapat cu rani ușoare. Poliția a informat ca individul nu a strigat lozinci religioase in timpul atacului și a prezentat un permis de conducere italian la intervenția forțelor de ordine.…