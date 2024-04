Dacian Cioloș, despre securitatea la nivel european: „Până să ajungem la armată europeană, va mai dura” Europarlamentarul Dacian Cioloș a declarat ca in momentul de fața Europa nu beneficiaza de o securitate și o aparare și sunt inca discuții cu privire la o cooperare militara, la mai bine de doi ani de cand Ucraina se afla in razboi, scrie gandul.ro. „Securitatea – apararea nu e competența europeana. Deocamdata sa vorbește tot mai mult de o cooperare militara la nivel european. Pana sa ajungem la armata europeana, va mai dura, dar pana sa ajungem acolo ceea ce se poate face este sa avem o acțiune a capacitați militare puse la comun de catre statele membre, pentru ca armata europeana nu pot avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

