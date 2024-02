Compania cu sediul central in Zurich a inregistrat un profit net pe intregul an de 3,2 miliarde de dolari, in conformitate cu asteptarile unui consens al analistilor, compilat de LSEG. Castigul a marcat o crestere de aproape 580% in comparatie cu profitul de 472 de milioane de dolari din anul precedent. Swiss Re a propus o crestere cu 6% a dividendului sau, la 6,80 USD pe actiune, pentru 2023. Rezultatele companiei reflecta o revenire dramatica fata de anul 2022, cand compania s-a confruntat cu o inflatie ridicata, cereri de despagubire in urma uraganului Ian din Florida si pierderi din cauza…