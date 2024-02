Stiri pe aceeasi tema

- Compania cu sediul central in Zurich a inregistrat un profit net pe intregul an de 3,2 miliarde de dolari, in conformitate cu asteptarile unui consens al analistilor, compilat de LSEG. Castigul a marcat o crestere de aproape 580% in comparatie cu profitul de 472 de milioane de dolari din anul precedent.…

- Exxon Mobil a raportat profit trimestrial peste asteptarile Wall Street, dar profitul companiei a scazut semnificativ fata de aceeasi perioada a anului anterior, trase in jos de declinul preturilor petrolului, transmite CNBC.Exxon a declarat un dividend pentru primul trimestru de 95 de centi pe actiune,…

- Shell a raportat castiguri ajustate de 28,25 miliarde de dolari pentru intregul an 2023, o scadere de 29% in comparatie cu cel mai mare profit anual al sau, de 39,9 miliarde de dolari, din anul precedent. Analistii se asteptau ca profitul net al Shell pentru intregul an 2023 sa ajunga la 27,5 miliarde…

- Veniturile Turciei din turism au crescut cu 16,9% anul trecut, pana la 54,3 miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Institutul national de statistica (TurkStat), informeaza Anadolu.De asemenea, numarul total de vizitatori, inclusiv al cetatenilor turci care traiesc peste…

- Netflix a inregistrat o creștere a numarului de abonați la sfarșitul anului trecut, dupa ce a interzis oamenilor sa partajeze conturi și a introdus abonamente mai ieftine cu reclame, conform mediafax.Netflix a inregistrat o creștere a numarului de noi abonați la sfarșitul anului trecut, atribuita…

- Compania italiana Campari a acceptat joi sa cumpere casa franceza istorica de coniac Courvoisier de la Beam Suntory pentru 1,2 miliarde de dolari, marcand astfel un mare pas spre brandy prin cea mai mare achizitie inregistrata de Campari, scrie zf.ro, care citeaza Reuters.Achizitia unui brandy de…

- Compania de software de automatizare pentru intreprinderi a inregistrat venituri de 325,9 milioane dolari pentru trimestrul incheiat pe 31 octombrie, in contrast cu estimarea LSEG (fosta Refinitiv) de 315,6 milioane dolari. Castigul pe actiune ajustat a fost de 0,12 dolari, mai mult decat estimarile…