Gigantul chimic german Bayer lucreaza la o alternativa la controversatul erbicid glifosat . „Testam deja aceasta noua substanța pe plante reale” a anunțat CEO-ul companiei, Bill Anderson, pentru „ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” ( F.A.S.). „Intenția noastra este sa aducem noul produs pe piața in 2028, peste doar patru ani. Este prima inovație revoluționara in acest domeniu in ultimii 30 de ani”, a spus el. Glifosatul a fost dezvoltat de compania americana de produse chimice agricole Monsanto. Bayer a achiziționat Monsanto in 2018 pentru 63 de miliarde de dolari. De atunci a fost implicat…