Declin de 5% al acţiunilor gigantului comerţului online Alibaba, ale cărui venituri au ratat estimările Actiunile Alibaba cotate in SUA au urcat la un moment dat cu mai mult de 5%, in tranzactiile electronice inainte de deschiderea bursei, dar au inversat cursul si au scazut cu peste 5% dupa deschiderea pietei. Alibaba a spus ca cresterea de 25 de miliarde de dolari se adauga programului sau de rascumparare de actiuni pana la sfarsitul lunii martie 2027, ducand totalul disponibil in cadrul planului la 35,3 miliarde de dolari. Compania a afirmat intr-un comunicat ca suplimentarea rascumpararilor arata ”increderea in perspectivele afacerii noastre si a fluxului de numerar”. Anuntul vine dupa un an… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

