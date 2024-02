Acţiunile Arm au crescut joi cu peste 60%, după publicarea unor rezultate financiare peste aşteptări Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania a raportat un castig pe actiune ajustat de 29 de centi, depasind estimarea medie a analistilor, de 25 de centi, potrivit LSEG, cunoscuta anterior ca Refinitiv. Veniturile au crescut cu 14% la 824 de milioane de dolari, depasind estimarea medie de 761 de milioane de dolari. Pentru trimestrul curent,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

