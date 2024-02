Acţiunile L’Oreal au scăzut vineri cu peste 7%, din cauza vânzărilor sub aşteptări Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari). Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice, care detine marci precum Lancome si Kiehl’s, a inregistrat, de asemenea, o crestere de 7,6% a vanzarilor pentru tot anul 2023, la 41,18 miliarde de euro (44,37 miliarde de dolari). Deficitul trimestrial a fost condus de activitatea din Asia de Nord, inclusiv China, unde vanzarile au scazut cu 6,2%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

