Marile bănci europene, profituri record în 2023 Marile banci europene au avut profituri uriașe. Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a permis bancilor comerciale sa genereze rezultate record, transmite Bloomberg . Profitul net combinat al celor mai mari 20 de banci din Europa continentala, care au raportat pana acum rezultatele pentru anul 2023, a urcat pana la 103 miliarde de euro, de la 78 de miliarde de euro in 2022. In plus,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro. Impulsul dat de dobanzile BCE le-a permis bancilor acest lucru.

- Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro, in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a permis bancilor comerciale sa genereze rezultate record.

- „Astazi, Renault Group anunța rezultate financiare record. Acestea sunt rezultatul unei extraordinare munci de echipa și reflecta succesul strategiei noastre, Renaulution. Fundamentele noastre financiare nu au fost niciodata mai puternice și nu ne vom opri aici. In 2024, vom beneficia de un numar fara…

- Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari). Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice,…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…

- Ministrul Economiei anunța ca economia romaneasca este in crestere. Sunt bani foarte multi in buget, peste 100 miliarde lei pe investitiiMInistrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a declarat ca economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, fiind…

- Grupul energetic rusesc Gazprom a anuntat miercuri ca a stabilit un nou record in ceea ce priveste livrarile sale zilnice de gaze catre China via conducta Power of Siberia, transmite Reuters. Gazprom nu a oferit o cifra concreta privind noul record dar a precizat ca exporturile sale totale de gaze spre…

- Grupul rus Gazprom PJSC a informat ca livrarile sale de gaze naturale catre China au atins un nou maxim istoric pe fondul cresterii cererii, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Volumele de livrari solicitate de compania Chinese National Petroleum Corp. via conducta Power of Siberia 1 au depasit…