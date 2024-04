Stiri pe aceeasi tema

- Sute de arestari, politisti care se confrunta cu studenti care opun rezistenta: tensiunea a ramas electrica joi in campusurile americane, in contextul in care miscarea de protest impotriva razboiului din Fasia Gaza se raspandeste in intreaga tara, informeaza vineri AFP. De la Los Angeles la Atlanta,…

- 93 de persoane au fost arestate miercuri in timpul unei manifestatii intr-un campus al Universitatii Carolinei de Sud din Los Angeles, manifestatie organizata in contextul mai multor actiuni studentesti pro-palestiniene in SUA, a anuntat politia, informeaza joi AFP. Și la Universitatea Columbia din…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 a lovit nord-estul Statelor Unite vineri dimineața, resimțindu-se puternic in zona metropolitana a orașului New York și pe intregul litoral de est, de la Maryland pana in Maine, conform US Geological Survey (USGS). Epicentrul a fost identificat in apropiere de Lebanon,…

- Inceputul evenimentului a fost marcat de sosirea primului avion al companiei Swiss International Air Lines, care a aterizat pe aeroport la ora 09:55. Evenimentul a fost onorat de prezența Ambasadorului Confederației Elvețiene in Romania, E.S. Mario Baggi, Directorul Vanzari Lufthansa Group Monica Dobruțchi,…

- In aceasta dimineața s-a inregistrat o premiera pe aeroportul clujean, primul zbor Zurich-Cluj-Napoca operat de compania Swiss International Air Lines Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța debutul noilor zboruri spre Zurich, operate in premiera absoluta de o noua companie aeriana prezenta…

- Deputata din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiata a oligarhului fugar Ilan Sor, a fost inclusa vineri pe lista de sanctiuni a Statelor Unite ale Americii, din cauza incercarilor sale de a submina procesele electorale in interesul Kremlinului. Decizia a provocat o reactie furioasa din partea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru firmele timișene o noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii de contacte directe cu firme…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe in perioada 15 – 26 iunie 2024 la noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și in Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii…