Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața s-a inregistrat o premiera pe aeroportul clujean, primul zbor Zurich-Cluj-Napoca operat de compania Swiss International Air Lines Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța debutul noilor zboruri spre Zurich, operate in premiera absoluta de o noua companie aeriana prezenta…

- Delia a dat lovitura: peste 100.000 de euro dintr-un foc! Solista aflata in topul celor mai scumpi artiști romani va intreprinde primul sau turneu nord-american. Tour-ul va incepe la sfarșitul lunii curente. Cat cere Delia pentru un concert! Canta mai raruț dar mai scumpuț Artista și trupa sa vor traversa…

- Viviana Sposub s-a impacat cu George Burcea dupa cateva luni de desparțire. Fosta prezentatoare de la Kanal D s-a intors in Romania și a anunțat ca iși dorește o familie.Anul trecut, dupa 3 ani de relație, Viviana Sposub și George Burcea au decis sa se desparta. Separarea lor a durat cateva luni, iar…

- O fosta profesoara a Facultatii de Medicina Albert Einstein din New York, pe nume Dr. Ruth Gottesman, va oferi ca donație un miliard de dolari acestei scoli, cel mai mare dar de acest tip oferit in Statele Unite ale Americii, .... The post PLATA STUDIILOR Donație de un miliard de dolari unei facultați…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru firmele timișene o noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii de contacte directe cu firme…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe in perioada 15 – 26 iunie 2024 la noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și in Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Roman din New York celebreaza Ziua Culturii Naționale in America de Nord printr-un mini-turneu de muzica clasica, care va avea ca protagoniști doi muzicieni de renume internațional: vi

- Pasagerii din Cluj-Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti, dupa ce operatorul aerian HiSky a adaptat programul zborurilor, astfel incat durata conexiunii sa fie de numai o ora si 10 minute.