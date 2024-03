Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Sposub s-a impacat cu George Burcea dupa cateva luni de desparțire. Fosta prezentatoare de la Kanal D s-a intors in Romania și a anunțat ca iși dorește o familie.Anul trecut, dupa 3 ani de relație, Viviana Sposub și George Burcea au decis sa se desparta. Separarea lor a durat cateva luni, iar…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru firmele timișene o noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii de contacte directe cu firme…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe in perioada 15 – 26 iunie 2024 la noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și in Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii…

- Dupa 25 de ani de strabatut țara in lung și-n lat, bifand mii de spectacole, Delia și-a schimbat strategia. Artista, una dintre cele mai populare soliste de la noi, nu mai canta oriunde și pe orice preț. Solista și-a stabilit un onorariu serios, pe masura popularitații și calitații actului sau concertistic.…

- Orase precum Montreal si Toronto, alaturi de peisajele uimitoare din parcurile nationale Jasper si Banff, ofera calatorilor un nivel ridicat de securitate si pace in timpul experientelor lor de explorare, potrivit www.businessmagazin.ro, informeaza Mediafax.Canada a obtinut recent titlul de cea mai…

- Vladuța Lupau a plecat in peste ocean. Anunțul a fosta facut de artista in urma cu cateva zile. Artista are organizate evenimente alaturi alti artisti din tara, inclusiv la Hollywood si New York.

- O noua companie aeriana va opera zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj spre Elveția. Acestea debuteaza pe 28 martie 2024. Este vorba de compania aeriana Swiss International Air Lines, care va opera zboruri spre Zurich in fiecare zi de Luni, Joi și Duminica. Incepand din 28…