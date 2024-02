Cât cere Delia pentru un concert! Cântă mai răruț dar mai scumpuț Dupa 25 de ani de strabatut țara in lung și-n lat, bifand mii de spectacole, Delia și-a schimbat strategia. Artista, una dintre cele mai populare soliste de la noi, nu mai canta oriunde și pe orice preț. Solista și-a stabilit un onorariu serios, pe masura popularitații și calitații actului sau concertistic. Altfel spus, canta mai rar, dar pe bani mai serioși. Una din solistele de top 3 la categoria ”cel mai mare onorariu” de pe piața autohtona, gaj-ul perceput pleaca de la 15.000 de euro fara TVA și cheltuieli logistice, pentru un recital de pana la 45 de minune, și ajunge lejer la 19.000 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

