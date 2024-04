Incredibil, Taylor Swift a intrat in scurtul clasament al vedetelor scenei care au atins 1 miliard de dolari incasari, doar de pe urma muncii sale artistice. Ceea ce-i mai uimitor este ca frumoasa Americii, are doar 34 de ani! Taylor Swift a atins acest prag la sfarșitul anului trecut insa abia anul acesta a fost inclusa in scurtul clasament. O lista de 14 celebritați a caror avere a trecut de 1 miliard de dolari americani. Solista care a dat lovitura cu ”You Belong with me”, Black space”, ”Love story” ori ”Look what you Made Me Do” a avut incasari colosale de pe urma turneului sau mondial ”The…