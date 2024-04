Stiri pe aceeasi tema

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), producția interna de energie primara a totalizat 1,518 milioane tone echivalent petrol (tep) in luna ianuarie. Aceasta cifra reflecta o scadere de 47.000 tep (-3%) in comparație cu aceeași luna din anul 2023. In același timp, importul…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…

- ”OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, anunta semnarea a doua contracte de finantare prin PNRR pentru construirea a doua capacitati de productie de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi. Contractele au fost semnate cu Ministerul…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2023, au totalizat 32,897 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 979.000 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2022 . Productia interna a insumat 17,924 milioane tep, in scadere cu 148.800 tep (-0,8%) fata de perioada 1.I-31.XII.2022,…

- ”Cifra de afaceri consolidata a scazut usor, cu 5% comparativ cu anul 2022, la 672 milioane de lei, in timp ce marja bruta a crescut cu 10%. Marja EBITDA la nivel consolidat s-a situat la 7,6%, in timp ce la nivelul segmentului Instalatii s-a mentinut la peste 10%. Imbunatatirea activitatii in ultimul…

- ”Valoarea investitiilor organice se estimeaza ca va fi in jur de 6,5 miliarde lei (2023: 4,7 miliarde lei), cu investitii mai mari fata de 2023 dedicate in principal proiectului Neptun Deep si celor cu emisii de carbon reduse si zero, cu precadere SAF/HVO (combustibil sustenabil pentru aviatie si ulei…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 4,03 miliarde lei, in scadere de doua ori si jumatate de la 10,3 miliarde lei in 2022, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din vanzari au…

- Veniturile din vanzari au scazut la finalul lui 2023 cu 37%, la 38,8 miliarde lei, comparativ cu 61,34 miliarde lei la finalul anului 2022. Numarul angajatilor a ramas la finalul anului trecut la circa 7.700. Productia totala de hidrocarburi a scazut in 2023 cu 5%, la 41,37 milioane barili echivalent…