- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, anunța semnarea a doua contracte de finanțare prin PNRR pentru construirea a doua capacitați de producție de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi. Contractele au fost semnate cu Ministerul…

- OMV Petrom anunța semnarea a doua contracte de finanțare prin PNRR pentru construirea a doua capacitați de producție de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi.

- ”Fonduri nerambursabile de peste 800 milioane euro pentru investitii in proiecte de energie verde vor fi disponibile pe piata in urmatoarele saptamani, unde companiile vor putea creste eficienta energetica a fabricilor sau noi unitati de producere a energiei regenerabile vor putea fi instalate pe tot…

- ”Valoarea investitiilor organice se estimeaza ca va fi in jur de 6,5 miliarde lei (2023: 4,7 miliarde lei), cu investitii mai mari fata de 2023 dedicate in principal proiectului Neptun Deep si celor cu emisii de carbon reduse si zero, cu precadere SAF/HVO (combustibil sustenabil pentru aviatie si ulei…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 4,03 miliarde lei, in scadere de doua ori si jumatate de la 10,3 miliarde lei in 2022, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din vanzari au…

- MIS Grup a reușit sa blocheze una dintre cele mai importante și banoase licitații din sistemul energetic romanesc cu o contestație, in care reclama imposibilitatea ajustarii prețurilor pe parcursul derularii contractului. Potrivit Profit.ro, una dintre cele mai importante și banoase licitații din sistemul…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, va achizitiona de la RNV Infrastructure un pachet de 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti, care detine proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1 GW, din care 950 MW eolian si 50 MW fotovoltaic.…

- „OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, anunta ca a incheiat un parteneriat cu Vulcangas Romania pentru deschiderea de statii de alimentare cu gaz natural comprimat si lichefiat. Prima dintre acestea se estimeaza ca va fi operationala in anul 2025 si va fi instalata…