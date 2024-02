Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, anunta semnarea a doua contracte de finantare prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru construirea a doua capacitati de productie de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi.…

- ”OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, anunta semnarea a doua contracte de finantare prin PNRR pentru construirea a doua capacitati de productie de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi. Contractele au fost semnate cu Ministerul…

- Romania se unește cu Bulgaria și Grecia pentru proiecte energetice regionale, fiind vizate investițiile in centralele eoliene offshore și in hidrogen, anunța Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, Romania este interesata inclusiv de proiecte eoliene in Marea Egee. Mai mult, ministrul energiei Sebastian…

- Aproape 40 de milioane de euro va investi o firma privata in construcția unei centrale fotovoltaice la Șarmașag, anunța banca finanțatoare intr-un comunicat de presa. Finanțarea merge catre Comcris Energy SRL, o subsidiara a companiei de productie din surse regenerabile, Enery, cu sediul la Viena. In…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, va achizitiona de la RNV Infrastructure un pachet de 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti, care detine proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1 GW, din care 950 MW eolian si 50 MW fotovoltaic.…

- Chiar inainte de Craciun, Rombat a deschis parcul fotovoltaic de la Copșa Mica, unde se vor recicla baterii uzate exclusiv cu energie verde. Rombat a pus in funcțiune parcul fotovoltaic de la Copșa Mica, centrul de reciclare a bateriilor uzate al producatorului. „Cu 920 KW de putere instalata, 8 invertoare…

- In fața provocarilor majore generate de schimbarile climatice și necesitatea de a tranzaciționa catre surse de energie mai durabile, Romania exploreaza soluții inovatoare pentru a indeplini obiectivele stabilite la nivel european. Un proiect pilot ambițios, propus de Agenția Naționala de Imbunatațiri…

- „OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, anunta ca a incheiat un parteneriat cu Vulcangas Romania pentru deschiderea de statii de alimentare cu gaz natural comprimat si lichefiat. Prima dintre acestea se estimeaza ca va fi operationala in anul 2025 si va fi instalata…