Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind energia eoliana offshore, proiect de lege inițiat de catre Ministerul Energiei, a fost aprobat marți de catre Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala. Date ale Bancii Mondiale arata ca Romania are un potențial eolian offshore de 76 GW putere instalata, ceea ce inseamna foarte…

- Numarul de microintreprinderi in Romania este intr-o continua descreștere, conform ultimelor estimari oficiale. Masurile introduse de Guvernul Romaniei la finalul anului trecut pentru restricționarea regimului microintreprinderilor au un impact semnificativ asupra acestui sector economic vital. Conform…

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finantare a contractelor pentru diferenta (CfD) – 3 miliarde de euro pentru proiecte de 5.000 MW energie solara si eoliana. Planul de lansare a schemei Contractului pentru Diferența (CfD) in Romania poate aduce o perturbare semnificativa…

- „Stabilirea unui cadru legislativ si fiscal adecvat este esentiala in dezvoltarea energiei eoliene offshore, in contextul actual marcat de extinderea accelerata a acestor capacitati de productie la nivel mondial. Romania urmareste indeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei…

- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, anunta semnarea a doua contracte de finantare prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru construirea a doua capacitati de productie de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi.…

- Romania se unește cu Bulgaria și Grecia pentru proiecte energetice regionale, fiind vizate investițiile in centralele eoliene offshore și in hidrogen, anunța Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, Romania este interesata inclusiv de proiecte eoliene in Marea Egee. Mai mult, ministrul energiei Sebastian…