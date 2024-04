Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adresat comunitații internaționale un nou apel sa se grabeasca și sa ofere mai multe sisteme de aparare antiaeriana, sa inceapa discuții oficiale pentru ca țara sa sa intre in Uniunea Europeana și sa invite Ucraina sa adere la NATO, relateaza Reuters.„Inca așteptam livrarile promise Ucrainei”, a spus el in discursul sau video de duminica. „Ne așteptam la acele cantitați și anvergura care pot schimba situația de pe campul de lupta in interesul Ucrainei”.El a spus ca tocmai a vorbit cu liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries,…