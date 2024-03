Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intalnire in format online cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Consultarile au fost axate asupra modului in care Guvernul poate sustine, in continuare, activitatea autoritatilor locale, precum si finantarea proiectelor de dezvoltare derulate…

