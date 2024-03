Stiri pe aceeasi tema

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat…

- „Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis astazi, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania”, anunta,…

- Guvernul a trimis vineri Comisiei Europene cererea de plata numarul 3 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ce implica o finantare neta de 2,7 miliarde euro, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Executivului, din aceasta suma, peste 1,85 miliarde de euro reprezinta granturi,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE a transmis astazi, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania.Ministerul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis vineri, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), reprezentand o eventuala finanțare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania.

- Romania a trimis spre aprobare cererea de plata III din PNRR, in valoare de 2,7 miliarde euroMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis vineri Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plata din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ceea ce inseamna…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a precizat ca vineri se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, cu o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. Pe de alta parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge in Romania prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Caciu.Cererea de…