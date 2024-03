Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE a transmis astazi, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania.Ministerul…