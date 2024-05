Tamiga & 2Bad – Bella Bella | Official Video Extended Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie cu numele „Bella, Bella”. Este un cantec captivant și fermecator, care trage de coarda inimii cu melodia sa obsedanta și versurile puternice. Cantecul spune o poveste despre dragoste și dorința, despre o conexiune care transcende distanța și timpul. Videoclipul este filmat la fosta cariera de diatomit ce se afla in Munții Buzaului, pe dealul Burdușoaia, și este un loc considerat unic pentru peisajul ramas dupa extracție. „Bella, Bella” este o calatorie muzicala care lasa o impresie de durata, ramanand in minte mult timp dupa ce ultima nota a disparut. Va așteptam… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

