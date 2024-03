”Misterul” sticlelor de balsam de rufe a fost elucidat! De ce nu sunt, de fapt, pline ochi. Videoclipul care a zguduit TikTok-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Expertii de la mai multe universitati, inclusiv de la Aberystwyth din Tara Galilor, au stabilit acum varsta unei dune stelare dintr-o zona indepartata din Maroc si au descoperit detalii despre formarea acesteia si despre modul in care se deplaseaza prin desert, scrie The Guardian.

- Moartea lui Tutankhamon, zis și Tut, a fost mulți ani invaluita in mister. La doar 9 ani, el a devenit cel mai tanar faraon al Egiptului Antic. Decesul lui a fost prematur și, din momentul in care mormantul sau a fost descoperit in 1922, egiptologii și-au pus intrebari cu privire la adevarata cauza,…

- Un actor a fost ranit cu un pistol, pe scena Teatrului Mihai Eminescu, in timpul unei repetitii si a ajuns la spital. Politistii au inceput o ancheta, mai ales ca este al treilea accident grav care a avut loc in ultima saptamana in teatrele din Romania.

- Albania sta pe o veritabila mina de aur ● Misterul celui mai mare tezaur descoperit vreodata in Spania a fost parțial elucidat ● Din ce motiv a devenit Terra un uriaș glob de gheața acum 700 de milioane de ani?

- O tanara a avut o reacție neașteptata in momentul in care Tzanca Uraganu i-a dat follow pe rețeaua de socializare Instagram. Videoclipul a devenit viral pe platforma TikTok. Iata ce a transmis aceasta!

- Cristina Gherasimov va fi numita in funcția de negociator-șef al Republicii Moldova in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean, care a dezmințit, astfel, zvonurile precum ca funcția respectiva i-ar putea reveni lui Nicu Popescu, cel care și-a anunțat…

- Videoclipul a fost postat de femeia din Missouri, SUA, pe platforma de divertisment TikTok și a inspaimantat privitorii. Iata ce a surprins in filmarea facuta in apartamentul scos la inchiriat pe Airbnb!

- Prețurile 'nesimtite' de la Targurile de Craciun din București: 'Fiți atenți pe ce am dat 92 de lei'Turiștii care vor sa manance la targul de Craciun din Piața Constituției vor trebui sa vina pregatiți cu o suma deloc mica, daca vor sa guste din preparatele tradiționale. Un tanar a starnit…