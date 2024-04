Stiri pe aceeasi tema

- Trupa basarabeana de poetry rock Delta Pe Obraz va lansa pe 16 aprilie videoclipul piesei „Ritmul Meu Color”, care a dat numele celui mai recent album „Ritm Color” și il vor inaugura cu un concert la clubul Control din București. Povestea „Ritm Color nu a luat sfarșit. Dupa un turneu fructuos prin Romania,…

- “A Mea”, noua piesa lansata de Matteo in colaborare cu Andrei Banuța, celebreaza iubirea in cea mai pura forma a sa. Este o melodie vibranta, menita sa aduca starea de bine fiecarui ascultator, in anticiparea verii. Inca de la primele acorduri, este conturata o atmosfera plina de energie, versurile…

- In 1987, aflat in plina glorie internaționala, tenismenul roman Ilie Nastase a primit propunerea de a inregistra doua melodii in Franța. La inițiativa brandului Adidas, pe care Nastase l-a reprezentat timp de 50 de ani, sportivul a petrecut cateva saptamani intr-un studio faimos, iar rezultatul poate…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- Muzica cea mai de preț e aceea care ne permite sa ii dam noi culoare, aceea care ne indreptațește sa dam noi sens fiecarei note. Muzica valoroasa cu adevarat ne lasa sa ii dam noi viața, prin propriile trairi, emoții și propriul suflu. Delta Pe Obraz ne da avant sa ne coloram mintea, cu fiecare... View…

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…