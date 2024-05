Stiri pe aceeasi tema

- **18 April 1906**: Un cutremur puternic a lovit San Francisco, provocand distrugeri extinse și incendii. **18 April 1983**: Ambasada Statelor Unite din Beirut, Liban, a fost bombardata, omorand 63 de persoane. **18 April 2013**: Masacrul de la Virginia Tech a avut loc, rezultand in moartea a 32 de persoane.…

- Elevii unei scoli gimnaziale din Padova, Italia, vor putea folosi toaletele doar in timpul pauzelor, respectiv la 11.00 si la 13.00, fiind neaparat insotiti de portar. Decizia, care a fost luata de conducerea unitatii de invatamant pentru a se pastra curațenia, i-a infuriat pe parinți, scrie observatornews.ro…

- Catrinel Menghia, din nou mamica. Primele imagini cu bebelușul Catrinel Menghia este pentru a doua oara mama. Fostul model, in prezent actrița in Italia, a luat pe toata lumea prin surprindere cand a anunțat ca este insarcinata, chiar in noaptea de Revelion. Atunci, Catrinel a postat prima oara, pe…

- Catrinel Menghia și iubitul ei, Massimiliano Di Lodovico sunt in culmea fericirii. Cei doi au devenit parinti pentru a doua oara și au dezvaluit deja numele bebelușului, la scurt timp dupa ce a venit pe lume. In luna noiembrie a anului trecut, Catrinel Menghia a anunțat ca una dintre marile ei dorințe…

- Denis, un baiat de 15 ani de origine romana nascut și crescut in Italia, a starnit numeroase reacții din partea romanilor dupa ce a postat un mesaj pe o rețea de socializare, in care vorbește despre cat de greu este sa traiești in strainatate

- Shigeichi Negishi, antreprenorul care a inventat primul aparat de karaoke din lume, a murit la varsta de 100 de ani. Negishi, al carui prototip „Sparko Box” din 1967 se numara printre mai multe dispozitive creditate pentru ca au inițiat nebunia karaoke-ului din Japonia. El a murit din cauze naturale…

- Cazierul penal al unei romance cuprinde o serie de infracțiuni pentru diverse incidente in provincia Padova. Printre cele mai recente se numara incendierea coșurilor de gunoi din holul bibliotecii din Cadoneghe. Dupa ce, inițial, fusese plasata sub control judiciar pentru faptele sale, vineri, 1 martie,…

- O companie din Italia a decis sa ofere angajatelor sale cite un bonus de 700 de euro pentru fiecare nou-nascut, un majordom care sa se ocupe de treburile casei, precum și un spor de 150 de euro pe luna la salariu, pe linga alte beneficii. Intr-o lume in care demografia Italiei se confrunta cu provocari…