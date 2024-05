Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 3%, pana la un minim al ultimelor sapte saptamani, din cauza cresterii surprinzatoare a stocurilor de titei din SUA, a perspectivei unui acord de incetare a focului in Orientul Mijlociu si a inflatiei persistente din SUA, care atenueaza ritmul asteptat…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 1 dolar, dupa o pana majora de curent la o rafinarie americana si pe masura ce inflatia staruitoare a slabit sperantele de reduceri a ratelor dobanzilor din SUA in viitorul apropiat, dar temerile ca Iranul ar putea ataca interesele israeliene au mentinut titeiul…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 1,5%, dupa ce Rezerva Federala a SUA a lasat neschimbata dobanda de referinta, iar preocuparile privind cererea au continuat sa influenteze piata, transmite Reuters, citat de news.ro. Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au scazut…

- Preturile petrolului au scazut ieri, la o zi dupa ce au depasit 85 de dolari barilul pentru prima data din noiembrie, dar pe ansamblul saptamanii au crescut cu peste 3%, ca urmare a cererii mai mari din partea rafinariilor americane care au finalizat reviziile planificate. Contractele futures pentru…

- Preturile petrolului au scazut vineri, la o zi dupa ce au depasit 85 de dolari barilul pentru prima data din noiembrie, dar pe ansamblul saptamanii au crescut cu peste 3%, ca urmare a cererii mai mari din partea rafinariilor americane care au finalizat reviziile planificate, transmite Reuters, citat…

- Cea mai mare creștere de preț pentru inchiriere a fost in Oradea, la apartamentele cu trei camere (+29%). Cea mai mare scadere de prețuri pentru inchirieri s-a inregistrat in Iași, la garsoniere (-6%). In luna februarie a acestui an s-au inregistrat cu 2% mai puține interacțiuni intre chiriași și cei…

- Preturile petrolului au scazut vineri si pe ansamblul saptamanii au avut o evolutie negativa, dupa ce banca centrala a SUA a indicat ca reducerile ratelor dobanzilor ar putea fi amanate cu inca doua luni, transmite Reuters, citat news.ro. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62…

- Preturile de consum in SUA au inregistrat o crestere peste asteptari in luna ianuarie, pe fondul cresterii costurilor cu chiriile si serviciile medicale, insa aceasta relansare a inflatiei nu a schimbat estimarile analistilor ca Rezerva Federala va incepe sa reduca dobanzile in prima jumatate a acestui…