- Aproape 17.000 de soldați filipinezi și americani incep luni un exercițiu de antrenament comun de trei saptamani, care implica exerciții maritime in Marea Chinei de Sud, transmite Reuters, potrivit Mediafax.

- O echipa de oameni de știința din sudul Chinei a facut recent o excursie pe malul marii, dar vizita nu a fost o vacanța tipica pe plaja. Cautau creaturi marine cu aspect necunoscut. Și au gasit unul sub forma unei noi specii cu aproximativ 170 de ochi. Cercetatorii au vizitat țarmul stancos din Huidong…

- Cercetatorii de la Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) din SUA au propus o noua abordare in lupta impotriva incalzirii globale, concentrindu-se pe vapori de apa, care joaca un rol cheie in efectul de sera. Metoda, numita "deshidratare stratosferica intenționata", implica introducerea…

- Eclipsa de Soare din 8 aprilie: NASA face experimente stiintifice in timpul eclipsei totale de soare. Ce urmaresc cercetatorii Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) din SUA va efectua mai multe experimente stiintifice in timpul eclipsei totale de soare din 8 aprilie. Vor studia atmosfera…

- Un grup de cercetatori marini care incerca sa gaseasca specii necunoscute in oceanele lumii a anunțat ca a descoperit aproximativ 100 de specii noi, inclusiv o creatura misterioasa in forma de stea, scrie CNN.

- Misticetele sau “adevaratele balene” (subordinul Mysticeti) canta datorita unui sistem unic in laringe, care functioneaza pe un principiu similar cu cel al mamiferelor terestre precum cel de la om si descris pentru prima data intr-un studiu, a relatat AFP, potrivit Agerpres. In urma cu aproximativ cincizeci…

- Un studiu asupra unor probe de sange congelate a scos la iveala o sumedenie de proteine care ar putea prezice mai multe forme de dementa cu mai mult de 10 ani inainte ca boala sa fie diagnosticata, au anuntat luni cercetatori din Marea Britanie si China, relateaza Reuters. Studiul, publicat…

- Cercetatorii de la o universitate din Belgia au creat aceasta grasime din larve pentru a putea fi folosita in prima instanța in prepararea dulciurilor. Grasimea este produsa dupa ce larvele de musca inmuiate in apa sunt puse intr-un blander și apoi trecute printr-o centrifuga care separa untul de insecte.In…