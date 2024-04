Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie agresiva sau agresivitate filozofica. Este o piesa […] Articolul Eternal Dark a lansat videoclipul piesei „Timp”, melodia urmand sa fie inclusa in urmatorul disc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .