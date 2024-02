Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu le-a promis fanilor o surpriza inainte de Ziua Indragostiților și s-a ținut de cuvant. Artista a lansat cea mai recenta piesa, intitulata sugestiv „Inimi”, in care a facut senzație, alaturi de Daniel Mihai, fosta ispita de la Insula Iubirii.

- Colectivul MCs United a lansat albumul „Collaborative LP”, care a fost realizat prin sprijinul proiectului Next Level USA, care a construit o comunitate de artiști din sfera hip hop la nivel mondial. Albumul conține 20 de piese cu interpretari de la MCx Woodie, Argatu’, Kaos INK, lilzel, Doxa, Dani…

- Trupa israeliana de muzica electronica Astral Projecțion a lansat, pe 3 ianuarie, o melodie dedicata celor care au supraviețuit masacrului Hamas de la festivalul de muzica Super Nova. Videoclipul a fost filmat Centrul Internațional Expo Tel Aviv, impreuna cu o parte din supraviețuitori.„Va prezentam…

- Luna cadourilor este plina pentru activitatea muzicala a lui Andrei Ursu și planurile profesionale curg lanț! Este din nou „in carți” pentru premiile Elle la categoria Best Male Artist pentru proiectele lui muzicale, iar decizia lui de schimbare a stilului și numelui i-au conturat primul album propriu,…

- Cleopatra Stratan și Edwrad Sanda s-au casatorit in 2021 și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au participat la America Express 2023, unde au avut parte de momente intense și o experienta pe care nu o vor uita curand.Cleopatra Stratan a dezvaluit recent care este relația…

- Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, dupa cel de-al noualea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s…

- Tom Odell a lansat single-ul “Answer Phone”. Este o melodie care exploreaza ideea de singuratate și dorința de a fi vazut, dar și dorința de a nu fi pe cont propriu. Este rușinos, dar exista și un grad de conștientizare de sine și umor, pe care il auzi in versuri. Piesa este al treilea single din viitorul…

- Colaborarea Deliei cu sora ei, Oana, este una speciala.„Suntem in premiera cu Jimmy Samurai, aici; nu s-a mai cantat nicaieri. Videoclipul e hardcore, dar simpatic. Piesa face parte din albumul Flex pe care il lansez pe 21 noiembrie, la Mina Museum. Albumul va fi disponibil și in varianta vinyl”, a…