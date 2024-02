Stiri pe aceeasi tema

- Solistul formației timișorene Melting Dice, Bogdan Cotirța a lansat recent o noua piesa sub pseudonimul de Bob Ramanka, melodia Web of my mind fiind inregistrata in studioul MusicHub. „Proiectul s-a nascut in 2021 cand am și avut doua apariții live la Rocanotherworld (Iași) și la Muzeul Satului in Timișoara.…

- O fana a trupei Shinedown din SUA a devenit virala pe internet dupa ce a fost surprinsa traind intens un concert al formației de anul trecut. Piesa „Sound of Madness" pe care a cantat-o cu foc alaturi de muzicienii americani a intrat in topurile aplicațiilor de streaming, la un deceniu și jumatate de…

- Winael, finalistul Vocea Romaniei 2022, lanseaza piesa „Leila”. Artistul originar din Caraibe, Winael, lanseaza cea de-a treia piesa din cariera –„Leila”, din seria de cinci piese pe care acesta le are in curs de lansare. „Leila” este o creație muzicala ce combina armonios sound-uri diverse, aducand…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Un muzeu al trupei Phoenix este cea mai recenta inițiativa anunțata de administrația județeana. Muzeul va fi amenajat in Bastionul Theresia daca iși va da acordul majoritatea consilierilor județeni.

- Membrii formației Bosquito au revenit in Timișoara sambata seara, concertul lor susținut la M2 Event Venue fiind unul care a atras un public numeros, care a creat o amtosfera incendiara la fața locului. La fel ca și cu ocazia aparițiilor lor anterioare și de aceasta data membrii trupei care a cunoscut…

- Trupa timișoreana Diluvian Collapse a lansat un nou dublu single, Renegade, care a fost inregistrat in Consonance Studio din orașul nostru. La sfarșitul saptamanii trecute, rockerii au susținut un concert in cadrul evenimentului Metal Attack Fest care s-a desfașurat la clubul Flex din Arad, iar in luna…

- ENELI revine in atenția publicului cu o piesa pop-dance, „If You Never”, alaturi de compozitorul și producatorul unguro-american, Kallay Saunders și compozitorul și producatorul greco-albanez, Claydee. „If You Never” are o incarcatura emoționala mare pentru artista și un mesaj puternic, dupa cum a declarat…