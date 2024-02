Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Olga Torok a fost ranita in timpul unui spectacol desfasurat duminica seara pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara, dupa ce o piesa de decor din lemn a cazut peste ea. „La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20.12, politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati ca, pe strada Marasesti…

- Un transport de circa 10 tone de deseuri provenite din Olanda a fost oprit sa intre in tara la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, informeaza, luni, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soferul nu a putut prezenta documentele necesare…

- ”La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Marasesti din Timisoara, la Teatrul German, o persoana a fost ranita”, a transmis IPJ Timis. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca in timpul unui spectacol, un…

- Incident duminica seara la Teatrul German din Timișoara, unde un panou din lemn folosit ca decor la un spectacol a cazut și a ranit o femeie. Au fost accidentați și doi barbați care susțineau decorul.

- Muncitorul care a cazut de la o inaltime de 7 metri, de pe parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce fuma si vorbea la telefon, a murit la spital, vineri. Barbatul, care era muncitor in constructii, ar fi iesit, joi dimineata, sa fumeze o tigara, in timp ce vorbea la telefon. La un moment dat, probabil…

- Un muncitor de 37 de ani a cazut din neatentie, joi dimineata, de la o inaltime de sapte metri, in parcarea unui complex comercial din Timisoara si a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. „Politistii timisoreni…

- Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce, sambata seara, s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut pe scarile unei firme din Timișoara. Potrivit Antena3 CNN, acesta sarbatorea faptul ca a devenit bunic.Polițiștii de la Secția 2 Timișoara au fost sesizați, sambata seara, cu privire la faptul ca un barbat…

- La data de 14 noiembrie 2023, in jurul orei 19:40, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au fost sesizați de catre o tanara, in varsta de 19 ani, cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe strada București din Timișoara, a fost urmarita și lovita…