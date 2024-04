Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie…

- Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei – “Capitanu'”. Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu. “Piesa “Capitanu'” este un manifest.…

- Dan Balan și Irina Rimes au lansat videoclipul pentru noua lor piesa „Ultima noapte”, o continuare a piesei „Oriunde ai fi”. Dan Balan a impartașit pe Instagram ca ideea pentru noua piesa i-a venit in doar citeva minute, dupa ce „Oriunde ai fi” a devenit virala. El a decis ca noua melodie ar trebui…

- Yvonne a lansat single-ul “Should Have Listened”, o piesa ce invelește regretul intr-un sound electropop super catchy. Yvonne, una dintre cele mai promițatoare artiste din noul val al muzicii electropop din Romania, a lansat un nou single, numit, “Should Have Listened”. Piesa este o balada moderna ce…

- Dupa „Vorbe Letale” și „Weekend”, ANNKA revine cu un nou videoclip – „Una Felina”. Piesa este produsa la Keya Soul Music fiind compusa de Acxel și ANNKA, iar versurile fiind scrise de Lucian Zavoianu și Pamela Solano de Clemente (Columbia). Videoclipul este regizat de MarcWho, regizor cu care ANNKA…

- Liam Payne a lansat piesa “Teardrops”. Liam Payne pornește intr-un nou capitol interesant, anunțandu-și revenirea odata cu lansarea foarte așteptatului sau single „Teardrops”, prin Capitol Records. Single-ul face referire la pop-ul ritmic de la sfarșitul anilor 90 și inceputul anilor 00, este despre…

- MGK a lansat piesa “don’t let me go”. Senzația muzicala MGK transcende granițele introspecției muzicale cu cea mai recenta lansare, „Don’t Let Me Go”. Dezvaluind un capitol profund al carierei sale, enigmaticul artist se adancește in adancurile sufletului sau, dezvaluind cicatricile trecutului sau tumultuos.…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…