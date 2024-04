Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Alex Velea a scos pe toata lumea la dans cu piesa ,,Monali”, artistul lanseaza ,,Nu mai țipa”, o piesa profunda ce exploreaza durerea și conflictele dintr-un cuplu care se afla in pragul desparțirii. Aceasta piesa aduce in prim-plan povestea tulburatoare a unei relații dezechilibrate, in care…

- Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”. Piesa mult așteptata este o renaștere triumfatoare dupa aproape opt ani de la ultimul lor LP. „Changes” introduce un nou capitol pentru Empire of the Sun, intruchipand angajamentul lor neclintit de a crea peisaje sonore eterice care rezoneaza cu publicul…

- Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie…

- Dan Balan și Irina Rimes au lansat videoclipul pentru noua lor piesa „Ultima noapte”, o continuare a piesei „Oriunde ai fi”. Dan Balan a impartașit pe Instagram ca ideea pentru noua piesa i-a venit in doar citeva minute, dupa ce „Oriunde ai fi” a devenit virala. El a decis ca noua melodie ar trebui…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- La doar cateva saptamani dupa lansarea melodiei „Ai plecat”, Dragoș Moldovan, artistul timișorean care in anul 2019 a ciștigat concursul Vocea Romaniei, a lansat o noua piesa care poarta numele de „Unde naiba sunteți?!”, melodia fiind editata de MediaPro Music. Artistul și-a descoperit pasiunea pentru…

- Dragoș Moldovan, artistul timișorean care in anul 2019 a ciștigat concursul Vocea Romaniei, a lansat o noua piesa care poarta numele de Ai plecat, melodia fiind editata de MediaPro Music. Artistul și-a descoperit pasiunea pentru muzica la varsta de 7 ani cand și-a cumparat prima chitara și a devenit…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…