Dupa ce Alex Velea a scos pe toata lumea la dans cu piesa ,,Monali”, artistul lanseaza ,,Nu mai țipa”, o piesa profunda ce exploreaza durerea și conflictele dintr-un cuplu care se afla in pragul desparțirii. Aceasta piesa aduce in prim-plan povestea tulburatoare a unei relații dezechilibrate, in care tensiunile și reproșurile sunt la ordinea zilei. Videoclipul piesei ii aduce in prim-plan pe Alex Velea și pe frumoasa Ilinca Vandici, care interpreteaza rolurile principale in acest scenariu emoționant. Cei doi formeaza un cuplu care se confrunta cu propriile lor greșeli și cu dificultațile inerente…