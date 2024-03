Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea care efectua activitați in cadrul acțiunii dispuse de catre IPJ Suceava, pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice a oprit pentru control pe DC 41 raza comunei Satu Mare o autoutilitara…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan-Andrei Loghin, alaturi de Consiliul Local Radauți, va invita sa sarbatoriți frumusețea, puterea, grația și rolul esențial al femeilor in societate, prin doua spectacole de excepție dedicate lor, pe 7 și 8 Martie. Joi, 7 martie, Orchestra „Florile Bucovinei” a Casei…

- Sunt prieteni inainte de toate și colaboreaza extrem de bine pe plan muzical. Nu sunt la primul feat. pe care il fac impreuna și au scos acum o super piesa de dragoste care le place și lor la nebunie. 2Normal feat. What’s Up lanseaza cea mai noua piesa a lor, „Tu nu știi”, in care […] The post 2Normal…

- In ultima ședința a Consiliului Local Falticeni a fost aprobata in unanimitate continuarea și in acest an a Programului ”Educație prin teatru” cu alocarea de la bugetul local a sumei de 104.500 de lei. Noutatea consta in extinderea spectacolelor și la nivelul claselor a IX-a și a X-a de la cele 3 colegii…

- Cat costa un bilet la Alba Iulia, la un spectacol cu Maia Morgenstern, Horațiu Malaele și George Mihaița. Sala, aproape plina Evenimentele artistice la Alba Iulia sunt rare, iar daca sunt mare parte din ele sunt concerte. In lipsa unui teatru pentru adulți, a unui teatru dramatic, spectacolele sunt…

- Actrita Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, evolueaza, astazi, 30 ianuarie 2024, pe scena Casei de Cultura din Constanta, in rolul "Sophieldquo; din comedia "Sistemul perfectldquo;, un spectacol al Companiei de Teatru Concordia.Kira Hagi evolueaza alaturi de Silviu Biris, Ovidiu Cuncea, Aurelian Temisan,…

- In ciuda gerului, mai mulți buzoieni au ținut sa fie prezenți la manifestarea organizata de Consiliul Județean, cu ocazia sarbatoririi a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment desfașurat la Centrul Muzeal ,,I.C. Bratianu.” Ei au asistat la o piesa de teatru, apoi s-au prins in hora…

- In seara luni, 8 ianuarie, a fost scandal si bataie in Floresti in fata unui supermarket de pe strada Sub Cetate. A intervenit poliția, jandarmii, dar si ambulanta deoarece batausii au scos cutitele si scandalul s-a lasat inclusiv cu plagi deschise.