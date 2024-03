Stiri pe aceeasi tema

- Diana Enache și Ionuț Vintu, baiatul lui Sorin Ovidiu Vintu, și-a botezat fetița in weekendul care tocmai a trecut. La petrecere bunicul Adrian Enache a facut furori, el a cantat chiar alaturi de Aurelian Temișan. In octombrie 2023 s-a aflat ca Diana, fiica lui Adrian Enache, a nascut o fetița. In septembrie…

- Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA. ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA”, informeaza autoritatea de concurenta. In Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale,…

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…

- Gabi Badalau rupe tacerea și face primele declarații dupa ce s-a zis ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu cu alta femeie, dar și dupa ce fosta prezentatoare de televiziune, care i-a fost iubita trei ani, apare acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit…

- Aurelian Temișan și Monica Davidescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena, iar de curand au avut motiv de sarbatori, caci au aniversat 29 de ani de relație. Mesajul emoționant postat de artist pentru soția lui.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti seara, ca a avut o relatie foarte buna cu PNL, USR si PMP in plan administrativ. In ceea ce priveste alegerile de anul viitor, Nicusor Dan si-a exprimat speranta ca partidele de dreapta vor avea intelepciunea sa aiba un candidat unic, transmite…

- Lora și Ionuț Ghenu au luat decizia sa se casatoreasca, dupa 8 ani de relație. Artista a anunțat ca nunta va avea loc anul viitor, insa nu s-a gandit cum trebuie sa arate rochia de mireasa pe care o va purta in ziua cea mare.Povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu dureaza deja de 8 ani și se…