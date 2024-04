Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea pentru viol a lui Harvey Weinstein a fost anulata de curtea de apel din New York. Decizia in procesul celebru din seria „Me Too” a fost luata in 2020. Un nou proces pe aceasta tema ar putea avea loc in SUA.

- Un cutremur de suprafata de magnitudine 4,8, potrivit USGS s-a produs la o adancime mica, de numai cativa kilometri, a zguduit vineri dimineata (ora locala) coasta de est a Statelor Unite, simtindu-se puternic inclusiv la New York.Seismul a avut epicentrul in statul New Jersey, la 7 km nord-nord-est…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari in dosarul sau de frauda financiara din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor sale. In același timp, pretul actiunilor companiei sale Trump Media & Technology Group a scazut luni cu peste 22%, dupa ce compania…

- Compania media a fostului președinte american Donald Trump a debutat cu dreptul la bursa de la New York, marți, in prima zi de tranzacționare sub inițialele DJT, cele ale viitorului candidat republican la președinția SUA, potrivit AFP.