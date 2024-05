Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu a furnizat avertismente Statelor Unite saptamana trecuta cu privire la calendarul de lansare a unui atac asupra Israelului sau la potențialele sale ținte, a anunțat luni, 15 aprilie, Casa Alba, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvant al Casei Albe pe probleme de securitate naționala, John Kirby,…

- In stilul caracteristic, fostul lider de la Casa Alba a ținut sa contrazica explicații nu doar logice, ci și documentate din surse apropiate lui, legate de folosirea unor produse cosmetice,Astfel, Trump a afirmat ca de vina pentru nuanța portocalie a tenului sau ar fi....lumina sau radiațiile becurilor,…

- Nikki Haley urmeaza sa isi anunte miercuri retragerea din cursa pentru Casa Alba, potrivit cotidianului Wall Street Journal si postului CNN, o decizie care ii va asigura fostului presedinte Donald Trump nominalizarea republicana si o noua confruntare cu actualul presedinte, democratul Joe Biden, in…

- Fosta ambasadoare americana la ONU Nikki Haley se pregateste sa puna capat campaniei sale in vederea obtinerii investiturii republicane in vederea alegerilor prezidentiale din noiembrie si sa-l lase pe fostul presedinte Donald Trump singur in cursa, potrivit presei americane, relateaza AFP. Decizia…

- Cel mai varstnic presedinte in exercitiu din istoria Statelor Unite, Joe Biden ramane „apt” sa-si exercite functiile, a asigurat doctorul sau miercuri la finalul examenului anual al liderului de 81 de ani, intr-un moment in care capacitatea lui de a guverna suscita indoieli, exploatate de opozitia republicana,…

- Senatul Statelor Unite a aprobat astazi un proiect de lege care aloca un ajutor financiar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, 14 de miliarde de dolari pentru Israel și 4,83 de miliarde de dolari pentru aliații din regiunea Indo-Pacific, inclusiv Taiwan, in scopul descurajarii influenței Chinei.…

- Pentagonul a declarat ca Ucraina are nevoie urgenta de acest ajutor și ca risca sa ramana fara muniție, scrie Washington Post.Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a respins preventiv pachetul legislativ care include ajutorul militar pentru Ucraina și Israel, spunand ca acesta…