Dupa un proces de o saptamana, juriul a fost de acord cu IPA ca tehnologia Microsoft de recunoastere a vocii incalca drepturile de brevet ale IPA in software-ul de comunicatii. IPA este o filiala a companiei de licentiere a brevetelor Wi-LAN, care este detinuta in comun de compania canadiana de tehnologie Quarterhill si doua firme de investitii. A cumparat brevetul si altele de la Siri Inc, parte a SRI International, pe care Apple a achizitionat-o in 2010 si a carei tehnologie a folosit-o in asistentul sau virtual Siri. ”Ramanem increzatori ca Microsoft nu a incalcat niciodata brevetele IPA si…